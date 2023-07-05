Meclis'te yeni grup kuruluyor

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kurma çalışmalarında sona gelindi.

İki parti TBMM'de grup kurma konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. Görüşmeler sonunda uzlaşma sağlandı. Buna göre, Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak. Grup kurma kararını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

Ortak basın toplantısı saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu. 20 milletvekili ile kurulacak grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 6'ya yükselecek.