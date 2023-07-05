TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı

2015 ila 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Talip Uzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri olarak atandı.

İşte TBMM'nin sitesinde yer alan Talip Uzun'un özgeçmişi:

1974 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve Ortaokulu Kars İlinde, lise tahsilini ise İzmir İlinde tamamlamıştır. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1998 yılında Maliye Bakanlığında memur olarak başladıktan sonra sırasıyla; PTT Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığında Müfettiş, Ankara Kalkınma Ajansında İç Denetçi, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığında Baş Denetçi, Daire Başkanı ve Kurum Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 02.10.2015 tarihinden 04.07.2023 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olup 04.07.2023 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Uzun "Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde Genel Sekreter olarak görevime başladım. Yüksek müsaadeleri için Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan 'a ve tensipleri için TBMM Başkanımız Sn. @NumanKurtulmus'a şükranlarımı arz ederim." dedi.