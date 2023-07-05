Coğrafi işaretli Rize simidi zamlandı

İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
İşte zamlı memur maaşları
İşte zamlı memur maaşları
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
KKM'de yeni dönem
KKM'de yeni dönem
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
İstanbul'da nargile yasağı
İstanbul'da nargile yasağı
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Otomobil altın ve dövizi solladı
Otomobil altın ve dövizi solladı
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Coğrafi işaretli Rize simidi zamlandı

Rize'nin Coğrafi işaretli 'Rize simidi' 2,5 TL iken 1 lira zam gelerek 3,5 TL'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 23:12, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 23:12
Yazdır
Coğrafi işaretli Rize simidi zamlandı

Son zamanlarda yaşanan zamların ardından coğrafi işaretli Rize simidinin fiyatı da arttı. Daha önce simit tezgahlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize simidi, 5 Aralık 2021'de yapılan yüzde 50 zamla 1,5 liradan satılıyordu. Rize simidi 2022 yılı içinde yapılan 2 zamla birlikte önce 1,5 liradan 2 liraya ardından 2 liradan 2,5 liraya yükseltildi. Simit ise şu anda yapılan 1 TL'lik zamla beraber 3,5 TL oldu.

"Zam yapılması gerekiyordu yapıldı"

Vatandaşların her zamanki olduğu gibi tekrardan zam gelince tepkiye neden olduğunu söyleyen Ceylan Kaşıkçı, "Tezgahtar olarak biraz hakarete uğradım. Gelen vatandaşlarımız 'neden bu kadar pahalı' diyerek bir daha yemeyeceklerini söylüyorlar. Bir daha yüzümüzü göremezsiniz gibi konuşmalar yaptılar. Müşterilerimiz fazlaca kesildi. Simitlerimizde kaldı. İllaki eski zamanlara döneriz. Şu anda zam yeni olduğu için tepki görüyoruz ama daha sonrasında alışacaklar. Bu kadar pahalılıkta 3 buçuk lira bir şey değil. Her şey zamlanınca simidinde zamlanması gerekiyordu. Dolar, altın, mazot her şeye zam geldi. Zam yapılması gerekiyordu yapıldı. Bizim açımızdan güzel oldu ama vatandaş için iyi olmadı" diye konuştu.

"En ucuz Rize simidi şu anda"

Her şeye zam geldiğini ve şu anda en ucuzun Rize simidi olduğunu ifade eden Ahmet Yılmaz, "Satışlarda fazla bir düşüş yok. En ucuz Rize simidi şu anda. Ona göre de bizim giderlerimiz çoğalıyor. Zam da normal. Her şeye zam geliyor. Sadece simit zam alınca mı sorun oluyor. Çok ufakta olsa tepki gösteriyorlar. İlk zamanlarda olması normal" dedi.

"Her zaman insanlar cebindeki parayı verince tepki gösteriyor"

Zammın normal olduğunu söyleyen Erdal Keleş, "İlk başta elbette milletin tepkisi oluyor ama şuan günümüzün piyasasına baktığın zaman her şey zam gelmiş durumda. Bizim de normal olarak zam yapmamız gerekiyordu. Ekmek 3 lira iken ekmek simit 2 liraydı. Şimdi ekmek 6 lirayı buldu simit halen 2 buçuktu. Alışık bir durum. Daha önce de simit 2 Liradan 2 buçuk olunca tepki gösterdiler. Her zaman insanlar cebindeki parayı verince tepki gösteriyor. Normal olan bir durum" ifadelerini kullandı.

"Rizeli Rize simitsiz duramaz, 5 lirada olsa yine de yer"

Mehmet Havuz ise Rizelinin simidinden 5 lira olsa bile vazgeçmeyeceğini belirterek, "Tek tük tepki gösteriyorlar. Genellikle yaşlılar, gençlerden tepki yok. 100 müşteriden bir tane tepki veren var. Şu ana kadar 2 kişi tepki verdi. Rizeli Rize simitsiz duramaz, 5 lirada olsa yine de yer" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber