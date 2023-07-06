6 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları
6 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Dünya Nüfus Günü, 2023" haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu hakkında NATO karargahında yapılacak toplantıya Türkiye'yi temsilen katılacak.
(Brüksel)
2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.
(Paris)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak.
(Adana/10.30)
SPOR
1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/14.00)
2- Medipol Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına tesislerinde başlayacak.
(İstanbul/18.30)
3- Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürecek. Akşam antrenmanı öncesi iki futbolcu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.
(İstanbul/17.40/18.00)
4- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a teklerde ikinci tur mücadelesiyle devam edilecek.
(Londra)
6- Fransa Bisiklet Turu, Tarbes-Cauterets Cambasque arasındaki 6. etap yarışıyla sürecek.