Manisa'da sporcuları taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, minibüs sürücüsü M.H.O. ile minibüste bulunan M.A. (27), M.C.T. (16), B.R.A. (17), U.B. (29), A.İ.U. (24), E.K. (17), M.L.Ç. (17) ve C.O.A. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Antalya'dan hareket ederek güreş müsabakasına katılacak sporcuları taşıyan ve plakaları henüz öğrenilemeyen M.H.O'nun (23) kullandığı minibüs, Denizli-Manisa karayolu Selimiye Mahallesi'nde R.U. (64) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

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