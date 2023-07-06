Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu

CHP içindeki "Gelecek İçin Biz" grubunun lideri, eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını açıkladı. "Partinin dili muhafazakar milliyetçi dile döndü. İdeolojik bulamaca dönüştü CHP. CHP sağ bloka iltihak etti" diyen İlhan Cihaner, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Hafta sonu aday gösterilecek

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Gelecek İçin Biz Grubu, bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda, Cihaner'in adaylığını ilan edecek" diye yazdı. Parti içindeki değişimin üç ayaklı olması gerektiğini söyleyen Cihaner, şöyle konuştu:

Danışman işi ikinci intihar olacak

"İlkin, partinin politik ve ideolojik tutumunun netleştirilmesi lazım. En son genel başkanın danışman ataması (Kılıçdaroğlu, Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanlığa atadı) bugüne kadar izlenen merkez sağa oturma çizgisinin terk edilip Zafer Partisi'ne yakın, daha milliyetçi çizgiye işaret ettiğini düşünüyorum. Bu ikinci bir intihar olacaktır."

Parti örgütü danışmana bağlanamaz

"İkinci ayağa geliyoruz. O da kadro. Genel Başkan, 'CHP kadro hareketidir' diyorsa da kadro böyle olmaz. Parti Meclisi'ndekiler danışmandan nasıl hesap soracak? Danışmana, örgütleri veremezsiniz. Danışmana sosyal medyayı veremezsiniz. Siyasi sorumluluğu olmayan adama yetki veriyorsun. Bir sabah kalkıp şu partiyle ittifak kuracağım diyemezsiniz. Tek adamın belirlenmesiyle milletvekili listesi oluşturursanız kadrodan bahsedemezsiniz."

"25 milyon oy" söylemi olağanüstü yanlış

"Üçüncü ayak, parti içi demokrasi. Antidemokratik uygulamaların günah keçisi olarak siyasi partiler yasası gösteriliyor. Bu büyük bir aldatmaca. Hiçbir partinin önünde milletvekillerini üyelerle belirlemesinde, adayların yarısını kadın yapmada engel teşkil etmiyor. Partiyi yönetenler, seçim sonuçlarının tabanımızda nasıl bir yıkım yarattığının farkında değil. '25 milyon oya ulaştık! söylemi olağanüstü yanlış. 25 milyon oy iki seçenekli cumhurbaşkanı seçiminde verildi."

Bu nasıl bir başarı...

Seçim sonuçları için "hezimet" diyen Cihaner, şunları söyledi: "Önemli kısmı sadece Erdoğan'dan kurtulmak için verildi. Bunların hepsini getirip 'Bu bizim başarımızdır' diyemezsiniz. Hezimet dememin en büyük gerekçesi şu: Parlamentodaki çoğunluğu kaptırmışız, tarihin en gerici parlamentosu oluşmuş. AK Parti ile hareket edebilecek bir sürü milletvekili girmiş. Bu tablodan başarı nasıl çıkarılır?"

"İdeolojik bulamaca dönüştü CHP; sağ bloka iltihak etti"

Cihaner partiye yönelik eleştirilerine şöyle devam etti: "Partinin dili muhafazakar milliyetçi dile döndü. İdeolojik bulamaca dönüştü CHP. CHP sağ bloka iltihak etti. Altılı Masa, sağın karşısına sağ ittifak olarak kuruldu. İnce süreci iyi yönetilemedi. Akşener'in masadan kalkıp dönüşü soruna yol açtı. İki CHP'li belediye başkanının cumhurbaşkanı adayı yapılması kafa karışıklığı yarattı. Cumhurbaşkanı adayı geç belirlendi. Aylarca CHP'li üç aday yarıştırıldı. Hepsi birbirine karşı yıpratıldı."

"Kılıçdaroğlu devam ederse ne olur?"

Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydı istifa edeceğini söyleyen Cihaner, "Kılıçdaroğlu devam ederse ne olur?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Üç temel değişim sağlanmazsa genel başkan gitse de gitmese de yerel seçimlerde hezimet kaçınılmaz olur."

Cihaner, Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyor!

İmamoğlu'un çağrısı hakkında da, "İmamoğlu'nun partiyi daha sol-sosyal demokrat bir çizgiye mi oturtacak, bir şey bilmiyoruz" diyen Cihaner, adaylığını koyacağını belirterek şunları kaydetti: "CHP politikasını doğru şekilde ortaya koyarsa daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunabilir. Şu anda LGBTİ haklarıyla ilgili İnsan hakkı savunusu bile yapamıyoruz. Merdan Yanardağ birilerinin hoşuna gitmeyen sözleri nedeniyle tutuklandı. Orada refleks çok geç verildi."

İlhan Cihaner Kimdir ?

İlhan Cihaner (d. 23 Şubat 1968, Kars): Eski Cumhuriyet Başsavcısı, Türk hukukçu, siyasetçi, köşe yazarı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 3. bölge milletvekili. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçildi.

Eğitimi

Kars doğumlu olan Cihaner ilköğretimi Kars'ta, orta öğretimi Ankara'da tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konulu yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Mesleki Kariyeri

1991 yılında adli yargı hakim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla; Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Savcılığı görevi sırasında, hakim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, İnfaz Hukuku, İstanbul Protokolü ve İstinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (Strasbourg) İnsan Hakları üzerine, Hollanda yargı mercilerinde ise İstinaf Mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

JİTEM'e dava açan ilk savcı

Cihaner, 1999 yılında Şırnak'ın İdil İlçesi'nde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasını açarak, Jitem'in önemli isimleri olan Albay Arif Doğan, 1993 yılında öldürülen Cem Ersever, Yüzbaşı Sinan Yaşar, itirafçı İbrahim Babat'ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında iddianame hazırladı. O dönemde varlığı tartışılan Jitem'e dava açma cesaretiyle takdir topladı.

Erzincan

1999 yılında Şırnak'ın İdil İlçesi'nde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasından başlayarak faili meçhul cinayetlerle ilgili kapsamlı soruşturma yaptı. Cihaner bu soruşturma ile JİTEM aleyhine dava açan ilk isim oldu. 2007'de Erzincan Başsavcısı olarak atandı. İlhan Cihaner göreve başladığı yıl İsmailağa cemaati ile Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. Cemaate bağlı Medine Vakfı'nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim verildiği iddiaları üzerine dinleme kararı alındı. 17 vakıf ve derneğe yapılan baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı. Fetullah Gülen grubuna yönelik, kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başlattı. Bu soruşturma üzerine kurulan bir kumpasla görevden alınarak tutuklandı. Soruşturması elinden alınan İlhan Cihaner hakkında Adalet Bakanlığı 26 yıl hapis istemi ile dava açtı.4 ay tutuklu kalan Cihaner daha sonra tahliye oldu. Daha sonra ki dönemde bunun bir kumpas olduğu anlaşıldı O dönem bu tutuklamaları yapan savcılar ''Fetö/pdy'' soruşturmasından tutuklandı.

Siyasi Kariyeri

2011 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP Kurultayında Parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 1 Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan günlük gazete soL'da "Çıngı" isimli köşesinde haftanın iki günü yazıları yayınladı. Kapanan Sol gazetesinden sonra Birgün'de yazmaya devam etmektedir.Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.