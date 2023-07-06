Mısır halkı normalleşmeden memnun: Türkiye'yi ve Erdoğan'ı çok seviyoruz

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecinin ilerlemesi Mısırlıları mutlu etti. Sokaklarda gelişmeleri sorduğumuz Mısırlılar, karşılıklı büyükelçi atanmasının iki ülke için de çok önemli olduğunu ifade etti. Giza'da otel işleten Abdurrahman Abdullah, "Son zamanlarda Türklerin Mısır'a yönelik seyahatlerinin ve ticaretlerinin artması karşılıklı güvenin tesis edildiğini gösteriyor" dedi.

İKİ ÜLKENİN DE İYİLİĞİNE

Türkiye'nin çok önemli ve güçlü bir devlet olduğunu belirten Abdullah şu şekilde konuştu: "Mısır ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin gelişmesi iki ülkenin maslahatı için çok önemli bir karardır. Türkleri her zaman çok seviyoruz ve destekliyoruz. Onlar bizim kardeşimiz biz de onların kardeşiyiz. Bundan sonraki süreçte iki ülke için her konuda büyük adımların atılacağına inanıyorum. Özellikle Mısır halkı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir sevgi besliyor."

SEYAHATLER TURİZMİ GELİŞTİRİYOR

Şarm El Şeyh'te polislik yapan Alaa Beşir de, Mısır halkının Türkleri ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Beşir, "Son zamanlarda her iki halkın birbirleri arasında seyahatlerinin artması turizm bağlamında ciddi bir gelişme oluşturuyordu. Şimdi büyükelçilerin atanmasıyla birlikte bu süreç daha hızlı ilerleyecek inşallah" şeklinde konuştu. Kahire'de market işleten Mahmut Mustafa Savabi, durumdan çok memnun olduklarını belirterek "Türkiye'yi çok seviyoruz, onlarla ilişkilerin belli ölçüde düzelmeye başlaması bizi çok mutlu ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Dünya genelinde mazlumlar ve Müslümanlar için her zaman elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Rabia Şenol