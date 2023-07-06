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Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile

Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan, ilk ziyaretlerini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde rekor oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye cumartesi günü gerçekleştirecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 08:38, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 08:56
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Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile


Başkan Erdoğan'ın, ilk olarak gideceği Bayburt'ta son yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete açılan bir çok kamu binasının açılışını da yapması bekleniyor.

Aynı gün Bayburt'un ardından Gümüşhane'ye geçecek olan Erdoğan'ın, burada bir miting gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılarak, seçimden sonraki ilk ziyaretini Bayburt'a yapacağını açıklamıştı.

Erdoğan, "Bayburt şu anda partimizin son seçimlerdeki 1 nolu ili oldu. Tabii bu bizim için bir iftihar vesilesidir. İnşallah en kısa zamanda Bayburt'a bir teşekkür ziyaretinde bulunacağım.

İlk ziyaretim Bayburt'a olacak. Çünkü Bayburt bunu hak etti ve gerçekten bizleri çok çok mutlu etti" ifadelerini kullanmıştı.

Fatma Göksu

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