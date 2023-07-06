Avrupa, okullarda telefonu yasaklıyor

Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı
Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
İşte zamlı memur maaşları
İşte zamlı memur maaşları
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
KKM'de yeni dönem
KKM'de yeni dönem
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
İstanbul'da nargile yasağı
İstanbul'da nargile yasağı
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Ana sayfaHaberler Dünya

Avrupa, okullarda telefonu yasaklıyor

Hollanda, ortaokul ve liselerde cep telefonu, tablet ve akıllı saati yasaklıyor. Öğrencilerin dikkatlerini derse vermesi için alınan karar, başarıya ulaşmazsa yasal düzenleme yapılacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 08:42, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 08:44
Yazdır
Avrupa, okullarda telefonu yasaklıyor

Gençleri ekran bağımlılığından korumak için alınan önlemler genişletiliyor. Çok sayıda ülkede getirilen yasaklara bir yenisi Hollanda'da eklendi. Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki ortaokul ve liselerde cep telefonu yasaklanacak. Uygulanacak yasaklara cep telefonlarının yanı sıra tablet ve akıllı saatlerin de dahil olacağı duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, yasak kararının eğitim sektöründeki kurumlarla ortaklaşa alındığı belirtildi. Telefon kullanma yasağının, öğrencilerin dikkatini dağıtması ve becerilerini zayıflatması gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

VİDEO İZLEMEK YOK

Söz konusu yasak, 1 Ocak 2024'te uygulanmaya başlanacak. Açıklamada "Artık Tiktok videosu seyretmek, sınıf arkadaşıyla mesajlaşmak veya Snapchat'ten fotoğraf paylaşmak yok" ifadelerine de yer verildi. Yasağın üniversiteleri kapsamadığı belirtildi.

Telefon yasağı kararının uygulanış şeklinin okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrencilere bırakıldığı aktarılan açıklamada, sınıflarda telefonun tamamen yasaklanabileceği gibi hastalık ve engellilik gibi istisnai hallerde veya dersin içeriğinin gerektirdiği ölçüde sınırlı şekilde kullanımına izin verilebileceği belirtildi. Uygulamanın istenilen başarıya ulaşmaması durumunda gerekirse yasal bir düzenleme haline getirilebileceğine işaret edildi.

NOTLAR DÜŞÜNCE TELEFONLAR GİTTİ

Eğitim kalitesinin artırılması, online zorbalığın engellenmesi, çocukların sağlığının korunması ve gençlerin fiziksel hareketlilikten geri kalmaması gibi gerekçelerle dünyanın dört bir yanında Hollanda'daki gibi uygulamalar devreye alındı.

Fransa: Yaşları 3 ile 15 arasında değişen öğrenciler, okul içerisinde cep telefonlarını kapalı tutmak zorunda.

İngiltere: Geçtiğimiz yıllarda okullarda cep telefonunun yasaklanması gündeme geldi, karar alınmasa da birçok okul yasağı uyguluyor.

Suudi Arabistan: Okullarda telefon kullanımı bir süredir yasak.

Çin: Çocukların okullarda cep telefonu kullanması yasak. Çocuklar ancak ailelerinin yazılı izniyle okullara telefonlarını getirebilecek.

Finlandiya: Ülkede öğrencilerin notlarının düşmesinin ardından yeni dönemde okullarda cep telefonlarının yasaklanması gündeme alındı.

ABD: Devlet okullarının yüzde 77'sinden fazlasında cep telefonu yasağı uygulanıyor.

'EĞİTİME AİLEDEN BAŞLANMALI'

Eğitim Koordinatörü Sibel Durak: "Türkiye'de ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin cep telefonlarını sınıflarda kullanmasına okul yönetimleri tarafından zaten izin verilmiyor. Hastalık ve engellilik gibi istisnai hallerde veya dersin içeriğinin gerektirdiği ölçüde sınırlı şekilde kullanımına bizde de izin veriliyor. Herhangi bir şeyin yasaklanmasından çok, 'doğru kullanımı konusunda aileden başlayacak şekilde eğitim vermek' elbette ki esastır. Ancak günümüzde yetişkinler bile öz kontrol sağlayamazken, ergenlik dönemindeki bireylerden bu kontrolü beklemek mümkün görünmemektedir. İnternet bağımlılığı bir hastalık türü olarak literatüre girdi artık." Harun SEKMEN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber