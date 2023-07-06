112 görüşmesi delil oldu, tecavüzcüyü öldüren kadına beraat verildi

Bir fabrikada asgari ücretle çalışarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Ö.Ş., eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte kaldığı evi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı.

O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit edeceği iddiasıyla 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti. Çocuklarına güzel bir yaşam kurma hayali içinde olan Ö.Ş., arkadaş diye bildiği Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Cinsel içerikli sözler kullanmaya başlayan Sazak'ın tavrından rahatsız olan ve karşı koyup evden göndermek isteyen Ö.Ş. başarılı olamadı. 'Kasten adam yaralama' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından sabıkalı Recep Sazak, bıçakla öldürme tehditleri savurdu.

Yetmedi, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu. Ölüm ve tecavüz korkusu yaşayan kadın, Recep Sazak'ın üzerine çullandığı sırada bıçağı kaptı ve saldırgan adamın vücuduna bir darbe indirdi.

Recep Sazak olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.Ş. 112 Acil Yardım Hattı'na arayıp yaşananları anlattı, yardım istedi. Polis ekibi eve geldiğinde, Ö.Ş.'nin bileklerinde kablo izleri hala duruyordu.

"ELİMİ, BOYNUMU BAĞLADI, CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Tutuklanan Ö.Ş., 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Korku filmi sahnelerini aratmayan o anları anlatan Ö.Ş., Recep Sazak'ın elini ve boynunu bağlayıp kendisine bıçakla cinsel saldırıda bulunduğunu, boşluktan yararlanıp bıçağı eline aldığını mahkemede de anlattı.

Gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın, "Gözümü kapattım ve bıçağı bir kez sapladım. Peşimden gelip 'Öldüreceğim seni' dedi. Mutfağın balkonuna yöneldiğim esnada yere düştü. 112'yi aradım" dedi.

"TEHLİKEYİ GİDERMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ, MEŞRU SAVUNMA"

Cumhuriyet Savcısı da ilk celsede mütalaasını verdi ve Recep Sazak ile Ö.Ş. arasında arasında olay öncesine ilişkin bir husumet olmadığına özellikle vurgu yaptı ve kadının ölümle tehdit edilip cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Ö.Ş.'nin, kendisine karşı gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhakkak olan tehlikeyi gidermek için öldürme eylemi gerçekleştirdiğini ve bir bıçak darbesi vurduğunun altını çizen savcılık, eylemin "meşru savunma" kapsamında kaldığını kaydederek beraat ve tahliye kararı verilmesini istedi.



Ö.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, 112'yi arayıp aramadığını, neler konuştuğunu araştırılmasını istedi.

112 İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Cinayet gecesi eve giden polisler de Ö.Ş.'nin ifadesini doğrular nitelikte, kadının ellerinin bağlı olduğunu söyledi. Davanın en çarpıcı gelişmesi ise, 112 Acil Servisi'nden gelen telefon görüşmesinin detayları oldu.

Kendini savunurken cinayet işlemek zorunda kalan kadının anlattıklarını kanıtlar cinsten olan ve dava dosyasına da giren telefon dökümü raporuna göre Ö.Ş., 112 personeline, "Ben birini öldürdüm. Ellerim çok acıyor. Yerde yatıyor. Beni koşturdu. Yatak odasından, orda yattı kaldı" gibi sözler söylüyordu. Aynı görüşmede 112 personeli ise kadını sakinleştirmeye çalışıyordu.

OY ÇOKLUĞU İLE BERAAT VE TAHLİYE

Ve 6 Nisan'da görülen son duruşmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkeme, oy çokluğu ile verdiği kararında, Ö.Ş.'nin olayın gelişiminde meşru savunmada bulunduğunu kaydederek, kadının beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Karara mahkeme başkanı şerh düştü. Sanığın meşru savunma hali içinde bulunmadığı belirterek "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi görüşünde olduğunu kaydedip beraat ve tahliye kararına karşı çıktı.



Ancak duruşmanın sonunda, başkanın şerhine karşı iki üye hakimin kararı doğrultusunda, 14 aydır tutuklu bulunan Ö.Ş. özgürlüğüne kavuşarak soluğu aylardır uzak kaldığı çocuklarının yanında aldı...

İŞTE TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN O GÖRÜŞMEDEN BİR BÖLÜM

- Acil çağrı merkezi

- Ben birini öldürdüm

- Sakin olun hanımefendi, Pendik Kurtköy Mahallesi mi

- Evet, ellerim bağlı, çok acıyor, gelin

- Cepkin Sokak mı orası

- Bilmiyorum, galiba

- Sakin olun hanımefendi, önce sakin olun. Orası Cepken Sokak mı?

- Evet, galiba evet

- Alo

- Efendim

- Bak ambulansı yönlendirdim, hasta nefes alıyor mu?

- Bilmiyorum ki

- Tamam, sakin ol tamam mı. Orada olay yerinden uzaklaş tamam mı

- Mutfaktayım ben

- Tamam, evde misin sen şu anda

- Evet, evet

- Tamam sakin ol şu an, yanında başka biri var mı?

- Hayır, tek o var, o da yerde yatıyor. Beni koşturdu yatak odasından, orda yattı kaldı.

ARZU KAYA

