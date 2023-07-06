Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı
Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
İşte zamlı memur maaşları
İşte zamlı memur maaşları
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
KKM'de yeni dönem
KKM'de yeni dönem
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
İstanbul'da nargile yasağı
İstanbul'da nargile yasağı
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı

İstanbul Ataşehir'de, hakim savcı lojmanlarının hemen yanında köpek saldırısına uğrayarak ağır şekilde yaralanan kadın, Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 10:15, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 11:00
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Ataşehir'de bulunan hakim ve savcı lojmanlarında kalan bir hakim eşi, lojman yakınında bulunan inşaatın önünde olan ve olay sırasında zincirlerini kırdığı iddia edilen kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Boynundan ve gözünden yara alan A.K isimli kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son.tv'de yer alan habere göre, Olay, Barbaros Mahallesi Bahçem Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakim ve savcıların ikamet ettiği Adalet Sitesi'nde yaşayan Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi A.K.'ye bölgede bulunan bir inşaatta beslenen ve başıboş dolaşan köpek saldırdı. Köpeğin ısırarak boynundan ve gözünden yaraladığı kadın kanlar içinde kalırken bağırışları üzerine çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.

Saldırgan köpeği güçlükle uzaklaştıran vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. O sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Saldırgan köpek, belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis de köpeği beslediği öğrenilen inşaatın bekçisini gözaltına aldı.

Adalet Sitesi sakinlerinin söz konusu köpek ve mahallede başı boş gezen köpek sürülerinden uzun süredir şikayetçi oldukları öğrenildi. Ataşehir Belediyesi'nin bölgede gezen ve büyük tehlike arz eden başı boş köpeklerle ilgili önlem alması isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber