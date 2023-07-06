Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı

İstanbul Ataşehir'de bulunan hakim ve savcı lojmanlarında kalan bir hakim eşi, lojman yakınında bulunan inşaatın önünde olan ve olay sırasında zincirlerini kırdığı iddia edilen kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Boynundan ve gözünden yara alan A.K isimli kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son.tv'de yer alan habere göre, Olay, Barbaros Mahallesi Bahçem Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakim ve savcıların ikamet ettiği Adalet Sitesi'nde yaşayan Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi A.K.'ye bölgede bulunan bir inşaatta beslenen ve başıboş dolaşan köpek saldırdı. Köpeğin ısırarak boynundan ve gözünden yaraladığı kadın kanlar içinde kalırken bağırışları üzerine çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.

Saldırgan köpeği güçlükle uzaklaştıran vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. O sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Saldırgan köpek, belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis de köpeği beslediği öğrenilen inşaatın bekçisini gözaltına aldı.

Adalet Sitesi sakinlerinin söz konusu köpek ve mahallede başı boş gezen köpek sürülerinden uzun süredir şikayetçi oldukları öğrenildi. Ataşehir Belediyesi'nin bölgede gezen ve büyük tehlike arz eden başı boş köpeklerle ilgili önlem alması isteniyor.