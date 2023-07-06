Tofaş, üretime geçici olarak ara verileceğini açıkladı

Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 07.08.2023 - 30.08.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."