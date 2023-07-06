CHP'den özeleştiri: YSK'ya anlamsız isnatlarda bulunduk

2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı
Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
İşte zamlı memur maaşları
İşte zamlı memur maaşları
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
KKM'de yeni dönem
KKM'de yeni dönem
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'den özeleştiri: YSK'ya anlamsız isnatlarda bulunduk

"16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk"- "14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım, oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 11:50, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 11:52
Yazdır
CHP'den özeleştiri: YSK'ya anlamsız isnatlarda bulunduk

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın seçim sonuçlarını etkileyen kararının olmadığını, ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulundukları, oyların çalındığı gibi her seçimde karşılaşılan provokatif paylaşımlara itibar ettikleri" değerlendirmesini yaptı.

Yakupoğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin "Biz ne yaptık?" başlığıyla yazılı açıklamada bulundu.

Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, "Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik." ifadelerini kullandı.

"Sandığa güvenle gidin." yönündeki açıklamalarına inanılmadığını kaydeden Yakupoğlu, şöyle devam etti:

"Sandığa giden kaç kişiyiz hiç hesaplamadık. 'Haydi yürüyelim, birlik olalım, birlikten güç doğar' dedik, 'O bizden, bu bizden değil' dedik. Neticede biz seçimi kaybettik. Kazanmak istiyorsak, amasız, 'sen kalk ben oturayım' demeden, bir kere de kendi Cumhuriyet Halk Partimize koşulsuz, sorgusuz, sen ben demeden, konuşmadan, o bu demeden lütfen oy vermeyi denemeye ne dersiniz?"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber