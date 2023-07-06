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Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor

Bakan değişimlerinin ardından yargı ve mülkiyeye yönelik kapsamlı kararname çalışmalarında sona gelindi. Özellikle Soylu'ya yakın kadroların tasfiyesi bekleniyor.

Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 10:58, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 11:34
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Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor

14 Mayıs seçimlerinin ardından bakanların değişmesiyle birlikte gözler yargı ve mülkiyede yapılacak değişikliklere çevrildi. Yargıda geciken yaz kararnamesinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Kararnamenin gecikmesi Sinan Ateş cinayeti gibi kritik dosyalardaki çalışmaları yavaşlattı. Mülkiyede ise vali, kaymakam ve emniyet müdürlerini kapsayan kararname hazırlanıyor. Özellikle Süleyman Soylu'ya yakın kadroların tasfiyesi bekleniyor.

14 Mayıs seçimlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dışındaki tüm bakanlar milletvekili olmuştu. 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bakanlarını belirlemesinin ardından da bakanlık kadrolarında değişim yaşanmasına yol açmaya başladı. Bunlardan özellikle Adalet ve İçişleri bakanlıkları öne çıkıyor.

Taslak kararname Bakan Tunç'a sunuldu

Yaklaşık görev yapan 23 bin hakim ve savcı yaz kararnamesini bekliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), normal takviminde yaz kararnamelerini Haziran ayında açıklıyordu. Geçen yılki kararname 19 Haziran'da yayımlanmıştı. Ancak bu yıl 14 Mayıs seçimleri ve Adalet Bakanı'nın değişmesi nedeniyle kararname süreci gecikti. HSK, özellikle yeni bakanı bekleme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre HSK'nın hazırladığı taslak kararname, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sunuldu. Tunç'un özellikle bazı başsavcılıklar, başsavcı vekillikleri ile mahkeme başkanlıkları için bazı isimleri kararnameye yazdırdığı öğrenildi.

Sinan Ateş soruşturmasında savcılar değişebilir

Yargı, 20 Temmuz'da adli tatile girecek. Alınan bilgiye göre, yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar en geç 15 Temmuz'a kadar tamamlanacak. Kararnamenin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Yaz kararnamesinin gecikmesi için yargıda işlerin durmasına neden oldu. Bazı hakim ve savcılar, olası görev yeri değişikliği ihtimaline karşı riskli dosyaları bekletiyor. Bunlardan birisi de Sinan Ateş dosyası. 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 21 kişi tutuklanmıştı. Ancak aradan geçen yedi aya karşın henüz soruşturma tamamlanmadı ve dava açılamadı. Kulislerde, soruşturma savcısının kararnameyi beklediği öğrenildi. Özellikle MHP'den gelecek baskıyla Sinan Ateş soruşturması savcılarının değişebileceğikulislerde konuşuluyor.

Yargıtay ve Danıştay'a üye ataması

Kararnamenin ardından Yargıtay ve Danıştay'daki boş üyeliklere de atama yapılacak. Yargıtay'da şu an altı üyelik boş görünüyor. Birçok hakim ve savcı da Yargıtay ve Danıştay üyesi olmak için HSK ve Adalet Bakanlığı'nda kulis yapmaya başladı. Ankara Başsavcısı Ahmet Akça'nın Yargıtay Üyeliği için kulis yürüttüğü öğrenildi.

Diğer yandan yüksek yargı üyeliklerine yapılan atamalara yönelik hakim ve savcılardan ise bazı eleştiriler geliyor. DW Türkçe'ye konuşan bir Cumhuriyet Savcısı, "Yüksek yargı üyelerinin özlük hakları çok iyi. Adli yargı ile yüksek yargı arasındaki makas açıldı. Ancak bu üyeliklere yapılan atamalarda kürsüde görev yapanlar yok sayılıyor" dedi.

Bir diğer eleştiri ise yüksek yargı üyeliklerinde iktidara yakın veya iktidarın hoşuna gidecek kararlara imza atan yargı mensuplarının atanması oldu. Ancak HSK'nın bunu dikkate alıp almayacağı ise bilinmiyor.

Soylu'nun ekibi tasfiye edilecek mi?

Yargıdaki kararname çalışmalarının bir benzeri mülkiyede de var. Süleyman Soylu'nun milletvekili olmasının ardından İçişleri Bakanlığı'na atanan Ali Yerlikaya, yeni kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai içine girdi. Özellikle vali, emniyet müdürlerini kapsayan kapsamlı iki kararname hazırlığının sürdüğü öğrenildi.

Özellikle Soylu'ya yakın vali ve müdürlerin merkeze çekilerek tasfiye edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Soylu'ya yakın Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın adının yer alıp almayacağı ise bilinmiyor. Buna karşılık Soylu'ya muhalif Emniyet Genel Müdürü Mustafa Çalışkan'a daha aktif görev verilmesi bekleniyor. Valiler kararnamesinin hafta sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Bu kararnamelerin ardından ise İçişleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bürokrasisinde kapsamlı değişlikler yapılacak.

Bu arada Soylu'nun bakanlıktan ayrıldıktan sonra 10 korumasını yanında götürdüğü öğrenildi. Soylu'nun diğer çalışma ekibini ise bakanlık merkezinin dışındaki kadrolara atadığı dile getiriliyor. Kadrosu RTÜK'te olan Soylu'nun basın müşaviri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bu görevi sürdürecek.

DW Türkçe

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