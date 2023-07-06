Dolar/TL, 26,10 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 26,0754'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,0990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 28,3210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 33,1940'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0860 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan haziran toplantısı tutanaklarından alınan "şahin" sinyallerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin "para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı" görüşünde olduğunu aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörünün güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, tahvil piyasalarında dün satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,94 ile 8 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Fed'in yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 5,50-5,75 bandına çekebileceği ihtimalinin de öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.