Tüm Emek Der'den emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam talebi

- Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, tüm emekliler olarak beklentilerinin, yüzde 54 zam olduğunu söyledi.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini ve bu rakamın açıklanmasının ardından en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlattı.

Bu teklifte, emeklilere refah payı verilmesine ilişkin maddenin yer almadığını belirten Çalışkan, enflasyon karşısında emekli aylıklarının düşük kaldığını söyledi.

Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının emeklileri umutlandırdığını ifade ederek, "Tüm emekliler olarak beklentimiz, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamma ilk 6 aylık TÜFE oranı eklenerek yüzde 54 zam verilmesidir. Seyyanen yapılacak bu zammın, asgari ücret ve açlık sınırının altında kalan emekli maaşları gözetilerek yapılmasını talep ediyoruz. Tüm emeklileri sevindirecek adaletli bir zammın yapılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Mevcut ekonomik koşullar karşısında dul ve yetim aylıklarının da yetersiz kaldığını dile getiren Çalışkan, "Emekli maaşlarının yüzde 50 ila 75'i dullara, yüzde 25'i ise yetimlere ödenmektedir. Eşlerinin veya anne ve babalarının emekli maaşlarından aldıkları aylıklarla geçimlerini sağlamaya çalışanlar da onurlu bir yaşamı hak etmektedir. Emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda bu durum göz önüne alınmalı, dul ve yetimlerin insanca bir yaşamı hak ettiği düşünülerek aldıkları aylıkların makul seviyeye ulaşması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.