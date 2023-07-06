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Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 11:49, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 11:50
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Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan A.Y, G.A, M.I. ve E.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından sanıklar ve avukatları, önceki beyanlarını tekrar ederek eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamı yönünde görüş belirtti.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

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