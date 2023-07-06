Karamollaoğlu ile Davutoğlu ortak açıklamada bulundu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (fotoğrafta), Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması düzenledi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 14:44, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 16:48
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (fotoğrafta), Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması düzenledi
TBMM Ortak Grubumuz Hayırlı Olsun https://t.co/WDdz5DuTVGAhmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) July 6, 2023