Motorine zam, LPG'ye indirim geldi. Motorin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam gelirken, LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,83 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı 11,08 lira oldu.