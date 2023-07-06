Arda Güler'in yeni takımı belli oldu

İspanya'ya gidenGüler, böylelikle Madrid ekibinde oynayacak 4. Türk oyuncu olacak. Daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, eflatun-beyazlı formayı terletmişti.

Real Madrid ise Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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