Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 23 Haziran'da 66 milyar 246 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan, 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.