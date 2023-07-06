Sihirli toza inanıp 10 bin eurosunu kaptırdı

Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Talimat verdim, çalışmalar başladı
Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Talimat verdim, çalışmalar başladı
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sihirli toza inanıp 10 bin eurosunu kaptırdı

Yalova'da bir vatandaş, parasını bir toza batırıp değerini artırmayı vaadeden dolandırıcıya 10 bin eurosunu kaptırdı. Konu yargıya taşındı. Mahkemenin verdiği 3 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 16:10, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 16:12
Yazdır
Sihirli toza inanıp 10 bin eurosunu kaptırdı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "toza batırıp çıkardığında daha yüksek değerde para elde edeceği" vaadiyle parasını aldığı kişiye sahte para veren sanığa, "parada sahtecilik" suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Yalova'da yaşayan mağdur kişi, internet üzerinden tanıştığı bir kişiyle buluştu.

Kendisinde bir toz olduğunu, parayı bu toza batırdıklarında paranın daha yüksek değerdeki ister dolar isterse euroya dönüştüğünü söyleyen sanığa inanan mağdur, deneme amaçlı üzerindeki 50 eurosunu verdi.

YARGITAY "KANUNA UYGUN" DEDİ

Kandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine sahte paraları veren kişi hakkında kamu davası açıldı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, "parada sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatının yerel mahkemenin bu kararına itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber