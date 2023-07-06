Uçakta hostese taciz iddiası

Kabin memuru bu sırada cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini fark edince uyarıda bulundu.

Uçağın havalandıktan bir süre sonra İsrailli 3 yolcu uçuşta görevli kabin memurunu cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

İddialara göre; Pegasus Havayolları Tel Aviv-İstanbul seferinde meydana gelen olayda uçak, yolcu alımının tamamlanmasının ardından İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

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