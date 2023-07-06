Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretine ilişkin soru üzerine, 2019 yılında askerlik sisteminde reform niteliğinde bir düzenleme yapılarak modern, esnek, öngörülebilir ve sürdürülebilir yeni bir askerlik sisteminin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda bedelli askerlik uygulamasının da sürekli hale getirildiğini ifade eden kaynaklar, ücret konusunda bir tartışma olmaması için bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti.

Kaynaklar sistemin hayata geçirildiği 2019'dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.

"Birliğimizin görevi eylül ayı başına kadar devam edecek"

Mehmetçiğin Kosova'daki çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, ülkede yaşanan gerginliğin ardından 65'inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı iki bölüğün 2 Temmuz'da Kosova'da görevine başladığını belirtti.

Mehmetçiğin barışı destekleme görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden kaynaklar, "Şu ana kadar çalışmalarımız başarıyla devam ediyor, bir olumsuzluk söz konusu değil. Birliğimizin görevi eylül ayı başına kadar devam edecek" açıklamasında bulundu.

Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine de kaynaklar, 25 Nisan 2023'te Moskova'da Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları görüşmesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde dörtlü ortak merkez kurulmasının gündeme geldiğini hatırlatan kaynaklar, sahadaki faaliyetlerin koordinasyonu ve her ülkenin askeri temsilcilerinin bulunacağı merkeze yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: TRT Haber