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Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapmaya devam eden öğretmenlere desteklerini sürdüreceklerini, bu öğretmenlerin hizmet puanlarının artırılacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 16:53, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 16:54
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Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin: Deprem bölgesindeki öğretmenlere desteklerimizi sürdüreceğiz

Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği, "Anadolu Sohbetleri" programında, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Tekin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, üniversiteden mezun olduğundan bu yana sürekli eğitimin içinde olduğunu ve eğitimi sürekli takip ettiğini belirtti.

Özellikle kurum içindeki birimlerin politika üretirken birbirleriyle iyi bir iletişim halinde olması durumunda daha başarılı sonuçlar elde edileceğini vurgulayan Tekin, bu nedenle MEB'de birimler arasında daha güçlü bir koordinasyon sağlamak için çalışmalara başladıklarını, bu doğrultuda güçlü bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Depremzede öğrencilere ilave kontenjan

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında okul tercihi yapacak depremzede öğrencilere "pozitif ayrımcılık" uyguladıklarını hatırlatan Tekin, "Yakınlarını kaybetmiş, öğretmenini kaybetmiş, ailesini kaybetmiş öğrencilerimizin sınavlara sağlıklı hazırlanmasının çok da mümkün olmayacağını düşünerek beş il ve iki ilçemizdeki öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yaparak sınavla öğrenci alan okullarda her şube için iki ilave kontenjan ürettik" dedi.

Tekin, bu okulları tercih edecek diğer öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadıklarını bildirdi.

Bir gazetecinin, deprem bölgesindeki öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleriyle ilgili sorusu üzerine Tekin, rutin atama ve yer değiştirme takviminin önüne deprem bölgesi için üç günlük ilave bir takvim koyduklarını vurguladı.

Bakan Tekin, "Bütün değişimler bittikten sonra hala problem yaşayan, yer değiştiremeyen deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın belli koşullarda yer değiştirmelerini sağlayacak bir mekanizma kurduk" diye konuştu.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere, 22 il arasında tayin hakkı tanındığını anımsatan Tekin, deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra bu kararı aldıklarını aktardı.

Yusuf Tekin, "Burada görev yapmaya devam eden öğretmenlerimize desteklerimizi sürdüreceğiz, bu öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracağız" ifadesini kullandı.

Öğretmen istihdam ve yetiştirme süreci

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerin istihdamı öncesinde yükseköğretim kurumlarında yetiştirilmesi, istihdam sonrasında da hizmet içi eğitimlerle niteliklerinin arttırılması konusunu önemsediklerine dikkati çekti. Tekin, bu konuda hazırladıkları projeksiyonun hayata geçirilmesinin, eğitim sistemine çok ciddi katkı yapacağına inandığını dile getirdi.

Öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin Yükseköğretim Kurulu ile proje hazırladıklarını belirten Tekin, öğretmenlerin lisans eğitiminden, adaylığa, öğretmen olarak atanmalarından, sonrasına kadar tüm süreçleri YÖK ile koordine edeceklerini kaydetti.

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