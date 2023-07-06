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Meclis'teki grup sayısı 6'ya yükseldi

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, ortak grup kurmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'ne başvuru yaptı. Böylece Meclis'teki grup sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 18:17, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 18:18
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Meclis'teki grup sayısı 6'ya yükseldi

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis'te ortak grup kurma kararı aldı. Seçime CHP listelerinden giren iki parti, Saadet Partisi çatısı altında birleşme kararı verdi.

İttifak için de imza atıldı. İki parti Meclis çalışmalarının yanı sıra yerel seçimlerde de iş birliği içinde olacak.

Partilerin tüzel kişilikleri devam ediyor

Saadet Partisi Grup Başkanı ise Selçuk Özdağ oldu. Gelecek Partisi'nin 10 milletvekilinin Saadet Partisi'ne geçtiğini belirten Özdağ, Saadet Partisi adıyla grup kurduklarını, iki partinin de tüzel kişiliklerinin devam ettiğini söyledi.

İlk grup toplantısı önümüzdeki hafta

Böylece Meclis'te 6'ncı grup kuruldu. Saadet Partisi grubu, ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu adımı atmayı Türkiye'de özellikle de önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle attık" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Seçimler yapıldı, her şeye rağmen de önemli bir yol kat ettik düşüncesindeyim. Meclis'te bir araya geldiğimiz zaman bunu oluşturacak kadar vekilimiz var. Grup olmadan yapılacak çalışmalar da çok zayıf kalıyor" diye konuştu.

Pek çok hak kazanılıyor

Grup kurulmasıyla birlikte genel kurulda söz hakkının artması, grup toplantıları düzenlemesi, komisyonlara üye verilmesi gibi pek çok hak kazanılıyor.

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