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Twitter geri adım attı: Kayıt olmayanlar Tweet görüntüleyebiliyor

Elon Musk, yapay zeka tarafından "veri kaçırmayı" önlemeyi gerekçe göstererek kullanıcıların görüntüleyebileceği Tweet sayısını kısıtladı. Ardından etkileşimlerde düşüş yaşayan platform geri adım atarak bu uygulamayı sonlandırdı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 20:31, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 20:33
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Twitter geri adım attı: Kayıt olmayanlar Tweet görüntüleyebiliyor

Twitter, geçtiğimiz hafta cuma günü platform üzerinde oturum açmamış kullanıcıların Tweet'leri görüntülemesini engelleyerek siteye kayıt olmalarını teşvik etmeyi hedefleyen bir adım attı.

Bu gelişmelerin ardından Twitter, kullanıcıların belirli bir zaman diliminde kaç Tweet görüntüleyebileceğine dair "limit aşımı" güncellemesiini yaptı.

Twitter yanlışlıkla Tweet erişimini Google'ın tarayıcılarını da sınırlamış oldu ve uygulama için önemli bir trafik sürücüsü olan SERP'lerde büyük bir düşüş yaşandı.

Bu düşüşlerin ardından Twitter, oturum açmayan kullanıcıların Tweet okumasını önleyen uygulamayı durdurdu.

YAPAY ZEKA MODELLERİNİN BESLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN

Twitter'ın geçici bir önlem olduğunu söylediği yeni Tweet görüntüleme limitleri, üretken yapay zeka projelerinin konuşma modellerini beslemesini önlemek için uyguladığı belirtildi.

Twitter ve Reddit'in bu uygulamaları hayata geçirdiği belirtilirken yapay zeka projelerinde verilerinin kullanılmasını durdumak için platformlarını kilitlemeye çalıştığı vurgulandı.

Twitter'ın nasıl bir düzeltme uyguladığının henüz belli olmadığı, ancak şimdilik Tweet erişimini sınırlamak ve aynı zamanda daha geniş Tweet görüntüleme ve etkileşimi sağlamak için yeni önlemler üzerinde çalıştığı belirtildi.

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