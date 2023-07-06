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Bebeğini çöpe atan annenin ifadesi pes dedirtti

Kayseri'de çöp konteynerine bırakılan yeni doğmuş ölü bebeğin annesi olduğu belirlenen kadın 550 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 32 yaşındaki kadının ifadesi ise dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 22:25, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 22:27
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Bebeğini çöpe atan annenin ifadesi pes dedirtti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde, 2 gün önce konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

550 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Polisin, bebeğin ailesini bulmak için başlattığı çalışmada 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtları çıkarılarak sorgulandı.

Bölgede, 550 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, İ.C.'nin 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiği, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra aynı markete karnında şişlik ve yanında bebek olmadan tekrar geldiğini tespit etti.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KİŞİDEN HAMİLE KALMIŞ

Bunun üzerine İ.C., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. İ.C.'nin emniyetteki ifadesinde, 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir kişiden hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğunu belirttiği bebeğini çöp konteynerine bıraktığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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