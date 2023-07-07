7 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 20. Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve etkisini sürdüren protestolar ve yankıları takip ediliyor.

(Paris)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da devam edeceği belirtilen "Seyahatsever" projesinin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.00)

2- 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak. İlk gün minik boylarda müsabakalar ile resmi açılış töreni yapılacak.

(Edirne)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, teklerde üçüncü tur mücadelesi başlayacak.

(Londra)

4- Fransa Bisiklet Turu Mont de Marsan-Bordeaux, 7. etap yarışıyla sürecek.