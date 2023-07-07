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Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 18 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 07:11, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 07:34
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Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 18 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki 16 LSR 47 plakalı tır ile F.Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine gelen ve yetkililerden bilgi alan Bolu Valisi Erkan Kılıç gazetecilere, "Bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. Bir tanesinin durumu ağır, bir tanesinin ise durumu ağıra yakın. 15 kişi hastaneye sevk edildi." şeklinde konuştu.

Kılıç, yolda tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Kazadan dolayı trafik yoğunluğu var. Trafik polisleri trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaza anını anlatan otobüs yolcusu ise "Kaza nedeniyle kafamızı vurduk. Otobüste çocuklar vardı. Bağrışmalar oldu. Tırın makas attığı söyleniyor." diye konuştu.

Otoyol araçların kaldırılmasının ardından tamamen ulaşıma açıldı.

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