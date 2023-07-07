Trafik, noter, vergi, tapu, pasaport harçlarına zam geldi
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu, Pasaport, Vize, Diploma ve trafik harçlarına yüzde 50 zam geldi. Sürücü belgesi harçları artıştan muaf tutuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 07:38, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 09:36
Harçlara yüzde 50 zam geldi. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar kapkasında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutuldu.