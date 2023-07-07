Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artışa gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; bazı mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20 çıkarılırken, bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Bebek bezi, tuvalet kağıdı, yeme içme...

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV, Mart'ta yüzde 18'den yüzde 8'e inmişti. Bugün yayımlanan kararla söz konusu ürünlerdeki KDV bundan böyle yüzde 10 olacak.

Beyaz eşya, mobilya, sigara, alkol...

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bugünden itibaren bu oran yüzde 20 olacak.

Temel gıda ürünlerinde KDV artışı yok

Temel gıda ürünlerindeki KDV'yse geçen yıl yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

Bütçe gelirinin 3'te biri KDV'den geliyor

KDV, devlet bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2022 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte biri KDV'den oluşuyor. Bu bütçedeki en büyük kalem. KDV'den sonraki en önemli iki gelir kaynağını ise özel tüketim vergisi ve gelir vergisi oluşturuyor.

Şans oyunlarında vergi artırıldı

Şans oyunları hasılatından alınan vergilerde ise spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 10, at yarışlarında yüzde 14, diğer şans oyunlarında ise yüzde 20 olarak uygulanacak.