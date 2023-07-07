Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 10:43, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 10:45
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.