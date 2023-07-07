Altının gram fiyatı 1.610 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.610 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,20 altında 1.603 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 1.610 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.680 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 azalışla 1.911 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 1.915 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak istihdam raporunun olduğunu söyledi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştığını hatırlatan analistler, Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydettiğini ifade etti.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 4,04'le 2 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini hatırlatarak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimalinin yüzde 92'ye yükseldiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.