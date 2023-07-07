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Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde haziranda en yüksek aylık reel getiri yüzde 13,86 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşirken, bu yılın ilk altı ayında ise külçe altın TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,71 reel getiri sağladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 11:28, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 11:30
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Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,86 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 10,33, avro yüzde 9,85 ve külçe altın yüzde 1,44 reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,54 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 10,05 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, doların yüzde 13,07, avronun yüzde 12,58 ve külçe altının yüzde 3,95 yatırımcısına reel getirisi olurken, mevduat faizinin (brüt) yüzde 2,17 ve DİBS'in yüzde 7,81 kaybettirdiği görüldü.

Üç aylık değerlendirmede, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,7, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,45 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,72 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu hesaplandı.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,71 ile en yüksek reel getiri sağlayan araç olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,81 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 52,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54,56 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,96 reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,4, dolar yüzde 2,69, DİBS yüzde 10,31 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 17,28 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altının yüzde 5,62 ve avronun yüzde 1,19 reel getiri sağladığı hesaplanırken, doların yüzde 1,14, DİBS'in yüzde 8,88 ve mevduat faizinin (brüt) yüzde 15,96 ile yatırımcısına kaybettirdiği görüldü.

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