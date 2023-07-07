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CHP'den 'danışman atamaları' haberlerine ilişkin açıklama

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 11:50, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 11:39
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CHP'den 'danışman atamaları' haberlerine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Haziran'dan sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman ataması yapmadığı bildirildi.

CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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