Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Polis çökertti hakim bıraktı
Polis çökertti hakim bıraktı
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanları korumak olmuştur. Toplu İş Sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 12:06, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 12:09
Yazdır
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatları ve Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerinin toplu iş sözleşmeleri imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, imzalanan protokolle işçilerin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında sahip olacakları kazanımlara değinerek, toplu iş sözleşme farklarının en kısa sürede ödeneceğini açıkladı.
"Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz. Bizler, "işçinin ücretini teri kurumadan verin" hadisiyle çalışana haklarının verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu nedenle sosyal diyalogla işçi ve işverenlerimiz arasındaki hak ve hukuku her daim gözetme gayretinde olduk. Bir de müjde verelim sizlere; Toplu iş sözleşme farklarınız da en kısa sürede ödenecek."

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU TAM BEŞ KATINA ÇIKARDIK

TUHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar ve birçok sendika temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam beş katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6'dan 77'ye yükselttik. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik" diye konuştu.

21 YILA SIĞDIRDIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada ayrıca ulaştırma alanındaki yatırımlara işaret ederek, Bakanlık çalışanlarına ortaya koyduğu emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Uraloğlu, "Geçilmez denen dağları deldik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdırdık. Bu sürede daha çok çalışmak zorunda kaldınız. Sizleri çok yorduk. Ama hep birlikte karşılığını da aldık. Ve sizler bir köprümüzden, bir tünelimizden ya da sizi sevdiklerinize götüren bir yolumuzdan geçerken buralarda emeğim var, katkılarım var diyeceksiniz. Gururlanacaksınız ve bu gururu taşımayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bu düşüncelerle her türlü fedakarlık ve özveriyi göstererek, ciddiyet ve başarıyla bütün çalışmalarımızda emeği olan siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma yeniden teşekkür ediyor, Toplu iş sözleşmelerinin tüm taraflara ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber