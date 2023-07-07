3 üniversitede 'Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı' açılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) arasında YÖK Endüstri İşbirliği Projesi kapsamında, "Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

YÖK'te düzenlenen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TASEV Başkanı Yılmaz Polat, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve sektör temsilcileri katıldı.

Protokole Polat ile imza atan Özvar, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne ve istihdam politikalarına faydası olacak her türlü işbirliğine katkı sağlamak için büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti.

Özvar, daha önce maden, petrol, tekstil, harita ve enerji gibi alanlarda Türkiye için çok kıymetli işbirliklerini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle işbirliklerini hayata geçirmeye ve ülkemizin sektörel bazda uluslararası rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Ayakkabı sanayisinde son 20 yıllık süreçte ihracat rakamlarının 5 kattan fazla artarak 1,2 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığına işaret eden Özvar, Türkiye'nin dünya ayakkabı ihracatında ilk 20 ülke arasına girdiğini belirtti.

Ayakkabı sektörünün dünya ile rekabet edebilme gücünün artırılması kadar, yerli üretimi ve üreticiyi korumaya ve desteklemeye yönelik politikaların da önemli olduğunu dile getiren Özvar, ayakkabı sektörünün 800 milyon dolar civarında cari fazla verdiğini ve yüz binlerce kişinin bu sektörde istihdam edildiğini söyledi.

Özvar, ayakkabı üretiminde yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyacın çok hızlı arttığını ve bu alanda ihtisaslaşmış mühendislere olan talebin yaygınlaştığını belirterek, "Dünyadaki büyüklüğü 150 milyar dolardan fazla olan ayakkabı sektöründe ülkemizin payının çok daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür girişim ve işbirliklerinin ülkemizin sektördeki payının çok daha yüksek bir seviyeye ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- "350 bin civarında istihdam kapasitemiz var"

TASEV Başkanı Yılmaz Polat da ayakkabı sektörünün, emek yoğun bir çalışma alanı olduğunu vurguladı.

Ayakkabı üretim sektöründe istihdam kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirten Polat, "350 bin civarında istihdam kapasitemiz var. Tabii her sektörde olduğu gibi yetişmiş personel ihtiyacımız var. Sektörümüz dışa dönük. Yabancı dil konuşabilen, mühendislik eğitimi almış, yönetici olabilecek, sektörü yönlendirecek kişilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ayakkabı üretiminin rekabete çok açık bir sektör olduğunu kaydeden Polat, "Özellikle Uzak Doğu ile büyük rekabet içindeyiz. Avrupa piyasasına çok yakınız. Dinamik bir nüfusumuz var. İşi bilen tecrübeli ustalarımız ve işçilerimiz var, bunları yönlendirecek nitelikli personeli bu vesileyle yetiştirebilirsek, önümüzün çok daha açık olacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Mühendislik lisans programlarından mezun olanlar başvurabilecek

Protokol kapsamında, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Eğitim Programları açılacak.

Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Eğitim Programına, başta Tekstil Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği ve Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği olmak üzere mühendislik lisans programlarından mezun olanlar başvurabilecek. Programlara önümüzdeki akademik yıldan itibaren öğrenci alınmasına başlanacak.

- Burs verilecek

İmzalanan protokolle TASEV tarafından, Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı'nda öğrenim görecek yüksek lisans öğrencilerine aylık net asgari ücretin 1,5 katı, doktora öğrencilerine ise 2 katı burs ödenecek.

TASEV, protokol kapsamında burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında, talepleri halinde, istihdam konusunda özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olacak.

Ayrıca bu protokolle ayakkabı sektöründe ürün inovasyonu yapabilecek mühendislik eğitimi almış iş gücünün yetiştirilmesi, bu iş gücünü yetiştirecek öğretim elemanlarının üniversitelere kazandırılması ile sektördeki yerli ve milli tasarımla üretim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.