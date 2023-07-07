Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 14:13, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 14:14
Namık Kemal Mahallesi'ndeki parkta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Cem Arslaner (30) ile M.D. (26) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, Arslaner'i bıçaklayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.D. saklandığı adreste gözaltına alındı.