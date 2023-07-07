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Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin sonuçlarını yakından izleyeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 14:10, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 14:29
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Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile Türkiye'de yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette görüşmenin sonuçlarını çok yakından takip edeceğiz. Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilere değer veriyoruz ve Türk tarafından karşılıklılık hissediyoruz. Bu nedenle Sayın Erdoğan ile Sayın Zelenskiy arasında ne konuşulacağını elbette merak edeceğiz. Bu, önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba gösterdiğini belirten Peskov, "Erdoğan, Ukrayna ihtilafı bağlamında çeşitli sorunların çözümü için defalarca büyük çaba sarf etti, arabuluculuk rolü oynadı ve bu rol Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından büyük takdir gördü." ifadelerini kullandı.

- Putin-Erdoğan görüşmesi olabilir

Gelecekte Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşecek bir teması göz ardı etmediklerini söyleyen Peskov, bu hususta bir tarih belirlenir belirlenmez bilgilendirme yapacaklarını dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ihtimalini de değerlendiren Peskov, en üst dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde Rus tarafının müzakere sürecine hiçbir zaman kapı kapatmadığını ifade etti.

Peskov, "Ancak şu ana kadar bu müzakere süreci için herhangi bir umut görmüyoruz." dedi.

Rusya'nın hedeflerine farklı şekillerde ulaşabileceğine işaret eden Peskov ancak şu anda Kiev'in reddetmesi ve Washington'ın isteksizliği nedeniyle siyasi ve diplomatik yolların kullanılamadığını savundu.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in nerede bulunduğuna yönelik soruya karşılık Peskov, "Bir şey söyleyemem. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Daha önce söyleyeceklerimize ekleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Peskov, daha önce Kremlin'in Prigojin'i takip etmediğini ve bunun için arzusunun olmadığını açıklamıştı.

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