Bitlis'te sondaj kuyusuna düşen çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 14:52, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 14:55
Harabeşehir Mahallesi kırsalında Ömer Marangoz (12), 90 metre derinlikteki sondaj kuyusuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Marangoz, sağlık görevlilerine teslime edildi.
İlk müdahalenin ardından Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan Marangoz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.