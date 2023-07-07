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Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 15:03, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 15:06
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Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor

Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

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