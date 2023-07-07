Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor

Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.