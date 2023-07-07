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NATO: Türkiye ile İsveç arasındaki farklılıkları gidermek için çalışacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında dün Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan toplantıdan sonra halen bazı farklılıklar bulunduğunu, pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u toplantıya davet etme sebebinin bu farklılıkları giderme amacı taşıdığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 15:25, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 15:26
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NATO: Türkiye ile İsveç arasındaki farklılıkları gidermek için çalışacağız

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, dün üç ülkenin dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.

Toplantıyı "iyi ve yapıcı" şeklinde değerlendiren Stoltenberg, ilerleme kaydettiklerini ancak hala giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson'u pazartesi Vilnius'ta toplantıya davet ettim. Üçümüz orada uzmanlarımız eşliğinde detaylara bakmak, Türkiye ile İsveç'in pozisyonları arasında farklılıkların olduğu somut meseleleri ele almak için görüşeceğiz. Farklılıkları gidermenin en iyi yolu bu." dedi.

İsveç'in geçen yıl Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerini yerine getirdiğini yineleyen Stoltenberg, Türkiye'nin de meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Oturup konuşmamızın nedeni bu. Biliyoruz ki diğer bazı NATO müttefiklerinin de İsveç'in en kısa sürede NATO'ya katılmasıyla bağlantılı güvenlik endişeleri var." dedi.

Bunların Baltık ülkeleri olduğunu belirten Stoltenberg, İsveç'in tam üyeliğinin büyük avantajlarını görmek gerektiğini, İsveç'in katılmasının sadece Baltık ülkeleri için değil, tüm kuzey bölgesi ve Türkiye dahil tüm NATO üyeleri için iyi olacağını söyledi.

- Ukrayna'ya misket bombaları

Stoltenberg, ABD'nin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya misket bombası temin etme planı hakkındaki soruyu yanıtlarken de hangi silah veya mühimmatı sağlayacağına her NATO üyesinin kendisinin karar vereceğini, bu konuda NATO'nun bir yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Misket bombalarının temini konusunda NATO müttefikleri arasında farklı görüşlerin bulunduğunu kaydeden Stoltenberg, bazı üyelerin misket bombalarını yasaklayan sözleşmeye geçmişte imza attığını ve bu tür silahları bulunmadığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Misket bombaları Ukrayna'daki savaşta zaten her iki tarafça daha önce kullanıldı. Rusya bunu Ukrayna'ya saldırmak için kullandı. Ukrayna ise bir saldırgana karşı kendini savunmak için kullanıyor." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna için açıklayacağı yeni askeri yardım paketinde misket bombaları da bulunduğu belirtilmişti. Bu tür bombaların geniş bir alana yayılabileceği ve sivilleri de etkileyebileceği gerekçesiyle bazı insan hakları grupları ve savaş karşıtları misket bombalarının kullanılmaması çağrısında bulunuyor.

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