Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda yakalanan 15 bin 591 kaçak göçmenden 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı.
Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."
HAZİRAN AYINDA 1️5️.5️9️1️DÜZENSiZ GÖÇMEN YAKALANDI.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 7, 2023
Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların;
6️.8️8️3️'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.
Geçtiğimiz ay 2️3️.4️5️0️ düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi.. pic.twitter.com/2yN8uhslPx