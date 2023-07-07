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Genel Sağlık-İş üyesi sağlıkçılardan memur maaşı tepkisi

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) üyeleri, açıklanan memur maaşı zam oranına tepki gösterip, 1 gün süreyle iş bıraktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 16:16, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 16:17
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Genel Sağlık-İş üyesi sağlıkçılardan memur maaşı tepkisi

Ankara'da Ulus Meydanı'nda toplanan 100 sağlık çalışanı, acil hastalar ve ağır hastaların sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yapılan iş bırakma eylemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri, 'Geçinemiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz, hakkımızı istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, "Devletin memuru yoksul olamaz", "Ücretli köle olmayacağız" sloganları attı.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Meclis'e sunulan zam teklifine eleştirerek, "Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan memur maaş artışı önerisi, memurların açlık, yoksulluk ve sefalete mahkumiyeti için atılan tehlikeli bir adımıdır. Tehlikelidir, çünkü toplumsal barışı tehdit etmektedir. Yaşayabilmek artık imkansızdır. İnsanın sağlıklı yaşaması, daha da önemlisi yaşaması için 'gece gündüz' demeden var gücüyle çalışan sağlık emekçileri, aldığı maaşlarla geçinemediği için daha fazla çalışmaya, daha fazla nöbet tutmaya mecbur bırakılmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, insan onuruna yaraşır yaşam ve çalışma koşullarına kavuşana kadar her alanda mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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