Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni''nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Milli Savunma Üniversitemizin bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Misafirlerimize kendi ülkelerinde başarılar diliyorum. Sizleri donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.

''SİVİL-ASKER İŞ BİRLİĞİNİN DAHA FAZLA DERİNLEŞTİRİLMESİNDE FAYDA GÖRÜYORUZ''

Bu sene 7. kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemize müfredatı ile ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere kazandırıyor. 15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Milli Savunma Üniversitemizin faaliyet geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz.

''BİZLER 2 BİN 232 YIL ÖNCE DÜZENLİ ORDU KURMUŞ BİR MİLLETİZ''

Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Bizler 2 bin 232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. TSK'mız 2 bin 232 yılı aşan şanlı tarihi ile maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları, çok az müttefik yapmıştır. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Teröristleri himaye edenlere de tepkimizi göstermeden çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin canilere kucak açmasının makul gerekçesi olamaz. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir. Terörle insanlık yan yana duramaz. Teröre kucak açanlara NATO üyeliği konusunda destek veremeyiz. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet, NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz."