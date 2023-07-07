Kulaklıkla müzik dinliyor diye iş arkadaşını vurdu

Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü. Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti.

İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı.

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