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1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı. İkinci en yüksek ödenek 279 milyar 750 milyon 936 TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 17:29, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 18:21
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1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a

Ek bütçe TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ÖDENEK AFAD'A

Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı.

İkinci en yüksek ödenek 279 milyar 750 milyon 936 TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

Teklifte, deprem zararlarının giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ödeneklerin toplamının 527 milyar 290 milyon 833 bin TL olacağı ifade edildi.


NEREYE NE KADAR BÜTÇE AYRILDI?

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