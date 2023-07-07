1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 17:29, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 17:30
Ek bütçe TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.
Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi.