Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı

Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Polis çökertti hakim bıraktı
Polis çökertti hakim bıraktı
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanığa 8 yıl 9 ay hapis verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 17:37, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 17:39
Yazdır
Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca getirildi. Tarafların avukatları, müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcilerinin hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise duruşmaya katılmadı.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Karaca, önceki celselerde verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları da kovuşturmanın genişletilerek davanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Karaca'yı "silahla basit yaralama" suçundan 9 ay, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan da 8 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından ise aynı sanık hakkında, hükmün kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulduran mahkeme, Karaca'yı adli kontrol şatıyla tahliye etti.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gül ve Bardakçı'nın tüm suç suçlardan beraatına hükmetti.

- İddianameden

Davanın iddianamesinde, Ahmet Ozan Karaca'nın, 30 Temmuz 2022'de Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırdığı belirtiliyordu.

Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın Karaca'yla ortak hareket ettiği öne sürülen iddianamede, sanıkların "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapsi talep ediliyordu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber